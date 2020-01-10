Эксперт объяснил причину роста в РФ долларовых миллиардеров

В России долларовых миллиардеров становится все больше благодаря экономической системе, позволяющей богатым наращивать состояния. Такое мнение озвучил глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Во-первых, завершилась вторая волна кризиса, началось некоторое оживление. Во-вторых, наша экономика так устроена, что богатые становятся все богаче, а бедные остаются бедными", — пояснил Колташов в эфире "Национальной службы новостей".

Как считает эксперт, ресурсами в стране владеют самые богатые люди. И именно это, как полагает экономист, выступает главной проблемой экономики РФ.

При этом собеседник издания сделал акцент на том, что рост количества богатейших людей в нашей стране не связан с экономическим развитием, так как реальные доходы граждан в регионах падали в течение нескольких лет подряд.