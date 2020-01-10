Уровень инфляции на Украине замедлился

Потребительские цены на Украине в прошлом году замедлили рост до до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018-м году. Об этом сообщили в Государственной службе статистики страны.

В декабре минувшего года отмечалась дефляция 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% — в октябре. Среднегодовой уровень инфляции в 2019-м году упал до 7,9% с 10,9% годом ранее. В 2017 году инфляция в РФ составила 13,7%, 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — чуть более 43%.