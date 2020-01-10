Инфляция по итогам 2019 года в России составила 3%

Уровень инфляции в России в декабре составил 0,4%, а в годовом выражении — 3%. Об этом сегодня, 10 января, сообщил Росстат.

Отмечается, что данные по годовой инфляции совпадают с предварительными оценками статистического ведомства, озвученными в конце декабря. Центробанк ранее также оценил уровень инфляцию по результатам прошлого года в 3%.

В декабре, по сведениям Росстата, в 24-х субъектах РФ потребительские товары и услуги выросли в цене на 0,5% и более. Самый значительный рост отмечается в Коми — на 0,7%, что обуславливается повышением тарифов на услуги на 1,2%.

В Москве цены в прошлом месяце выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, за прошлый год скачок цен составил 3,4% и 3% соответственно.