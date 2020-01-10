Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в прошлом году увеличились в среднем на 4,3%. Эти данные сегодня, 10 января, привел Росстат.
При этом стоимость жилищных услуг за год стала выше на 3,1%, коммунальных — на 5,1%.
За прошлый год тарифы на холодное водоснабжение увеличились на 5%, горячую воду — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — более чем на 4%.
В результате, темпы роста тарифов на "коммуналку" превысили значение инфляции, которая, в соответствии с оценками Росстата, по итогам минувшего года составила 3%.
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