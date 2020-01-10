В России рост тарифов за ЖКУ обогнал инфляцию

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в прошлом году увеличились в среднем на 4,3%. Эти данные сегодня, 10 января, привел Росстат.

При этом стоимость жилищных услуг за год стала выше на 3,1%, коммунальных — на 5,1%.

За прошлый год тарифы на холодное водоснабжение увеличились на 5%, горячую воду — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение — на 3,7%, электроснабжение — более чем на 4%.

В результате, темпы роста тарифов на "коммуналку" превысили значение инфляции, которая, в соответствии с оценками Росстата, по итогам минувшего года составила 3%.