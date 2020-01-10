Средняя зарплата в Москве составляет почти 90 тысяч рублей

Средняя зарплата в российской столице приблизилась к 90 тысячам рублей по данным на октябрь 2019 года. Об этом говорят данные, выложенные на сайте Росстата.

По информации ведомства, в октябре прошлого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников по полному кругу компаний в Москве составила 89,1 тысячи рублей. Больше в том же месяце зарабатывали только сотрудники организаций в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах — 90,6 тыс. рублей и 101,6 тыс. рублей соответственно.

Работники компаний в Центральном федеральном округе в том же месяце зарабатывали по 58,5 тыс. рублей, в Северо-Западном — 51,8 тыс. рублей, в Южном — 34,3 тыс. рублей, в Северо-Кавказском — чуть более 29 тыс. рублей, в Приволжском — немногим более 34 тысяч рублей, в Уральском — 48,6 тыс. рублей, в Сибирском — почти 41 тысячу рублей, в Дальневосточном — 55,4 тысячи рублей.