МЭР прогнозирует укрепление рубля в начале 2020 года

В предстоящие несколько месяцев рубль продолжит укрепление. Такого мнения придерживаются в Минэкономразвития.

Как сообщает "РБК", по словам главы ведомства Максима Орешкина, отечественная валюта будет укрепляться в первом полугодии 2020 года. Это случится при условии, что актуальные ставки по кредитам сохранятся. Кроме этого, продолжится тренд на закрепление значения инфляции ниже 3%, прогнозируют в МЭР.

По результатам минувшего года, рубль укрепился к доллару на 12,5% после ослабления на 17,5% годом ранее. По данным на 17:00 четверга, 9 января, доллар стоил 61,30 рубля, евро — 68,11.