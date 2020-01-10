Кабмин предложил ввести штрафы за повышение цен на ЖКУ

Правительство России выступило с инициативой о введении штрафов для ресурсоснабжающих организаций, которые в обход закона завышают цены на услуги ЖКХ.

Кабмин планирует внести на рассмотрение Госдумы соответствующую поправку в статью 157 "Жилищного кодекса" страны уже во второй половине этого года.

В настоящее время разработкой поправки занимается минстрой. В кабмин проект, предположительно, поступит в марте 2020 года.

Как отметила руководитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, вследствие роста цен страдают в первую очередь россияне. В связи с этим вводить штрафные санкции для ресурсоснабжающих организаций можно абсолютно спокойно, считает она.