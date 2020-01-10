Правительство России выступило с инициативой о введении штрафов для ресурсоснабжающих организаций, которые в обход закона завышают цены на услуги ЖКХ.
Кабмин планирует внести на рассмотрение Госдумы соответствующую поправку в статью 157 "Жилищного кодекса" страны уже во второй половине этого года.
В настоящее время разработкой поправки занимается минстрой. В кабмин проект, предположительно, поступит в марте 2020 года.
Как отметила руководитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, вследствие роста цен страдают в первую очередь россияне. В связи с этим вводить штрафные санкции для ресурсоснабжающих организаций можно абсолютно спокойно, считает она.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.