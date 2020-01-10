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Развивать туризм в Самарской области будет Артур Абдрашитов

Экономика

Развитие туризма в России - одно из приоритетных направлений экономики. Ведь там, куда едут туристы, усиленными темпами начинают развиваться  и другие отрасли. Это вывод, сделанный на основе мировой практики.

Поэтому руководить таким важным направлением должны люди, имеющие практический опыт. Так решили в Самаре и пригласили возглавить областной комитет по туризму Артура Абдрашитова, который ранее руководил Центром туристских стратегий и проектного управления Удмуртии и занимал пост заместителя председателя Государственного комитета по туризму республики Татарстан.

Что известно о новом топ-менеджере самарского туризма

Артур Абдрашитов — опытный управленец. Имеет диплом Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. А его успешная работа в туристической сфере во многом обусловлена профильным образованием: он окончил Российский государственный университет туризма и сервиса, изучал отдельные программы Российской международной академии туризма и КФУ.

Несмотря на то что Артур Абдрашитов — человек молодой (недавно он "разменял четвертый десяток"), в туризме он — настоящий профи.

Остров Свияжск - стартап удачи

Одним из первых реализованных им грандиозных проектов стало восстановление некогда очень популярного, а потом совершенно заброшенного острова, на котором расположен городок Свияжск.

Остров, кстати, считается прообразом знаменитого пушкинского острова Буяна. Еще 10 лет назад задумка Абдрашитова казалась несбыточной мечтой. И вот сейчас Музей-заповедник Свияжск — Мекка туристов, приезжающих сюда из разных уголков страны для того, чтобы прикоснуться одновременно и к Пушкину, и к истокам православия в Татарстане.

А молодой, горячий, увлеченный своим делом директор музея переброшен на новый ответственный объект: возглавляет Госкомитет по туризму всего Татарстана.

В начале прошлого года — новый карьерный виток и новое испытание — Центр туристских стратегий и проектного управления Удмуртии.

Новый год - на новом месте

Январь 2020-го — запись на личной странице в ФБ:

"Теперь официально. Сегодня мой первый официальный рабочий день в должности руководителя департамента туризма Самарской области".

А это значит, что, согласно девизу Артура Абдрашитова: "Сказано — сделано!", закипит жизнь на волжском берегу. И туристы туда поедут. А не только поклонники российского автопрома.

Темы туризм самара артур абдрашитов
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