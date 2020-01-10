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ВБ дал советы по борьбе с бедностью в России

Экономика

Всемирный банк (ВБ) дал рекомендации, направленные на борьбу с бедностью в России.

Как пояснили эксперты организации, в РФ рост производительности труда начал замедляться после введения санкций и обвала нефтяных цен. Но основная причина заключается в небольшом объеме инвестиций, сокращении доли трудоспособных граждан, медленном техническом прогрессе и слабом уровне образования. Из данных факторов вытекает, что РФ редко принимает участие в глобальной торговле.

ВБ посоветовал увеличить число и улучшить качество производственных факторов, а также эффективность их использования. Речь идет о создании благоприятных экономических условий (институциональных и социальных), развитии торговой интеграции, увеличении доступности финансовых инструментов. Но основное — это поощрение инвестиций в человеческий капитал, полагают эксперты ВБ.

Темы банк советы россия бедность борьба с бедностью
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