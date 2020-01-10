На Гайдаровском форуме обсудят проблемы молодежного туризма

Развитие внутреннего и въездного молодежного туризма будет обсуждаться в ходе панельной дискуссии "Индустрия гостеприимства: потенциал и перспективы развития" в рамках Гайдаровского Форума. Мероприятие состоится 15 января.

Отмечается, что с целью исполнения "Стратегии развития туризма в России до 2035 года" и популяризации среди молодых людей внутреннего и въездного туризма в РФ реализуется проект "Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи". Важность этого проекта подтверждается данными крупнейших ведущих туроператоров: готовые турпродукты покупаются, преимущественно, гражданами старше 35 лет. Молодежь в возрасте 18-35 лет чаще всего сами выбирают маршруты путешествий, не прибегая к услугам профессионалов.

Также в процессе дискуссии участники обсудят инструменты развития туристского потенциала для молодежи и студентов России, рассмотрят примеры успеха из мировой и отечественной практики по внедрению региональных турпродуктов. Особое внимание будет уделено перспективам развития индустрии гостеприимства в РФ в целом.