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В конце февраля в Абхазии пройдет туристическая выставка

Экономика

В городе Сухум в Абхазии 20 февраля пройдет туристическая выставка под названием "WORKSHOP — Абхазия". Мероприятие состоится на территории гостиничного комплекса "Интер-Сухум".

Отмечается, что комплекс выступит площадкой для бизнес-встреч между турагентствами и предприятиями санаторно-курортного комплекса Абхазии. Также "Интер-Сухум" идеально подходит для продвижения туристических продуктов, налаживания бизнес-связей, общения профессионалов отрасли и развития агентской сети.

Напомним, что Республика Абхазия — это небольшая по территории, но красивая страна с живописной природой, уникальной архитектурой и богатыми местными традициями. Добраться туда из Сочи доступно всего за пару часов. А наличие большого туристско-рекреационного потенциала может стать основой стремительного развития туризма в регионе с последующим выходом Абхазии на международный рынок.

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