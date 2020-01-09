Список кредитных организаций, задействованных в программе "Дальневосточная ипотека", как и было запланировано, существенно расширен — до 14 банков. Ипотечный кредит под 2% уже выдает Сбербанк России, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ. РФ, Дальневосточный банк.
До окончания февраля к программе подключатся также банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", "Газпромбанк", "Росбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и "Алмазэргиэнбанк".
География банков покрывает территорию действия государственной жилищной программы и предоставляет заемщикам возможность выбора.
"На территории любого из 11 субъектов Дальневосточного округа представлено минимум три кредитных организации, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включены как крупные федеральные организации, так и местные банки", — рассказал руководитель АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.