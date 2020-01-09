С февраля ипотека под 2% появится в 14 банках

Список кредитных организаций, задействованных в программе "Дальневосточная ипотека", как и было запланировано, существенно расширен — до 14 банков. Ипотечный кредит под 2% уже выдает Сбербанк России, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ. РФ, Дальневосточный банк.

До окончания февраля к программе подключатся также банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", "Газпромбанк", "Росбанк", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и "Алмазэргиэнбанк".

География банков покрывает территорию действия государственной жилищной программы и предоставляет заемщикам возможность выбора.