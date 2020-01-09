Миллиардер из Японии раздаст подписчикам крупную сумму денег

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава дал обещание раздать $9 млн своим подписчикам в одной из соцсетей в рамках проведения "социального эксперимента". Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер таким способом хочет узнать, сделают ли деньги людей более счастливыми.

"Это серьезный социальный эксперимент", — сказал Маэдзава в своем видеоролике, размещенном на YouTube.

При этом он добавил, что надеется на привлечение интереса к этому эксперименту со стороны ученых и экономистов.

Маэдзава планирует передать по одному миллиону йен ($9000) тысяче подписчиков. Счастливчиков выберут случайно из числа тех, кто ретвитнет выложенное им 1 января сообщение. Также отмечается, что эффект, который деньги окажут на жизнь победителей, будут отслеживать в процессе регулярных опросов.