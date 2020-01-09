ПФР озвучил правила выхода на пенсию врачей и учителей в 2020 году

В РФ врачи и учителя, выработавшие требуемый трудовой стаж в 2020 году, смогут выйти на пенсию спустя 1,5 года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа", — указывается на интернет-портале ПФР.

Время выхода на пенсию данных категорий лиц будет меняться с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, несмотря на то, что необходимый стаж сохранится таким же. Это относится к педагогам, врачам, артистам балета, цирковым гимнастам, оперным певцам и другим.

Так, работникам, достигшим необходимой выслуги лет в I полугодии этого года, можно выйти на пенсию во II полугодии 2021 года. А те, кто получил специальный стаж во II полугодии 2020 года, получит пенсию в I полугодии 2022 года. В I полугодии текущего года на пенсию выйдут те, кто выработал стаж во II полугодии прошлого года. При этом после выработки стажа представители названных категорий могут продолжить работу или выйти на заслуженный отдых.