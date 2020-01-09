Эксперты: мировую экономику ждет рост

Темпы роста мировой экономики в будущем году увеличатся на 0,1% в сравнении с 2019 годом и составят 2,5%. Эти данные следуют из доклада Всемирного банка, размещенного на интернет-ресурсе организации.

А в 2021 году ожидается, что темпы роста мировой экономики поднимутся до 2,6%, а в 2022 году — уже до 2,7%. Эксперты пояснили, что в текущем году рост станет возможным благодаря постепенному восстановлению инвестиций и торговли, но при этом риски спада могут сохраняться.

Кроме этого, в соответствии с прогнозами, нефтяные цены в 2020–2021 годах снизятся до 59 долларов за баррель. По словам специалистов, добыча нефти в Америке продолжит увеличиваться в 2020 году из-за ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Но имеются риски повышения цен на нефть вследствие падения "торговой напряженности" между Америкой и КНР.