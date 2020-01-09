На интернет-ресурсе Avito опубликовано объявление о продаже фотостудии "Солнечная" по символической цене: всего за один рубль.
Как говорится в тексте объявления, студия располагается в арендованном помещении на четвертом этаже дома № 144а на проспекте Ленина.
"Студия успешно развивается с 2012 года, включает два просторных рабочих зала с большими окнами площадью 72 кв м. В прошлом году был выполнен дизайнерский ремонт, обновлены все локации", — сообщил продавец.
По словам владельца студии, у "Солнечной" есть также аккаунты в соцсетях с подписчиками.
О причинах такого странного ценника ничего не говорится. Как предполагают СМИ, сведения о стоимости могли быть искажены из-за опечатки или для привлечения внимания потенциальных покупателей.
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