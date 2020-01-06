В 2020 году работать мигрантам разрешат не везде

Трудовые мигранты в России стали приметой нового времени. Сейчас "приезжих" можно встретить практически во всех сферах трудовой деятельности.

Однако, с 2020 года государство вводит ограничения на использование "рабочей силы из-за рубежа".

Каким отраслям "урежут квоту" на мигрантов

Прежде всего, ограничения затронут сферу торговли. Совсем нельзя будет принимать мигрантов на работу в аптеки. А вот в точки реализации табака и алкоголя - можно, но число таких сотрудников не должно быть больше 15% от всего коллектива.

В спорте и на транспорте число мигрантов не может оказаться выше 25%.

А на стройке - больше 80%.

Ограничения вводятся и для предприятий, выращивающих овощи - не более 50% приезжих.

Квота на привлечение на территорию РФ "визовых мигрантов" снижена до 104 тысяч человек, против 140 тысяч в прошлом году.