Большинство работодателей собираются поднять зарплату россиянам

Российские работодатели собираются поднять выплаты своим служащим. В 2020 году так поступят более 80% кампаний с российским капиталом и более 85% с иностранным. О предстоящем повышении сообщает "Российская газета" с ссылкой на платформы по поиску работы HeadHunter и "Работа.Ру".

По сведениям "РГ", зарплаты работников российских кампаний будут повышены на 10%, иностранных - 7%.

Ожидается, что зарплаты вырастут в IT-секторе, в массовом сегменте ретейла, на производстве и строительстве. В этих сферах зарплата ниже среднего.