Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России по цене без премии. В скором времени белорусские НПЗ заработают на полную мощность. Сырья по первой поставке должно хватить на январь, сообщает ТАСС.
"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".
Представитель российского концерна "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке получит 133 тыс. тонн. Документы поступают на оформление.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.