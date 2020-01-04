Белоруссия и Россия договорились о поставке первой партии нефти

Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России по цене без премии. В скором времени белорусские НПЗ заработают на полную мощность. Сырья по первой поставке должно хватить на январь, сообщает ТАСС.

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

Представитель российского концерна "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке получит 133 тыс. тонн. Документы поступают на оформление.