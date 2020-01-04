Росстандарт назвал заправочные станции, которые торгуют некачественным топливом. Перечень АЗС опубликован на сайте организации. Акция прошла в рамках информационного проекта "Топливо без обмана".
В перечень попали 157 АЗС, где было выявлено некачественное топливо. Наихудший показатель в ЦФО и ЮФО - по 33 заправки. В СФО Росстандарт выявил 32 станции с некачественным топливом, в УФО и ДФО - по 17, ПФО - 12. Лучший показатель в СЗФО - там выявлено всего четыре АЗС.
"Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники", - говорится в сообщении Росстандарта.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.