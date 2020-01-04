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Росстандарт опубликовал перечень АЗС с некачественным топливом

Экономика

Росстандарт назвал заправочные станции, которые торгуют некачественным топливом. Перечень АЗС опубликован на сайте организации. Акция прошла в рамках информационного проекта "Топливо без обмана".

В перечень попали 157 АЗС, где было выявлено некачественное топливо. Наихудший показатель в ЦФО и ЮФО - по 33 заправки. В СФО Росстандарт выявил 32 станции с некачественным топливом, в УФО и ДФО - по 17, ПФО - 12. Лучший показатель в СЗФО - там выявлено всего четыре АЗС.

"Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники", - говорится в сообщении Росстандарта.

Темы азс бензин росстандарт дизельное топливо
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