Росстандарт опубликовал перечень АЗС с некачественным топливом

Росстандарт назвал заправочные станции, которые торгуют некачественным топливом. Перечень АЗС опубликован на сайте организации. Акция прошла в рамках информационного проекта "Топливо без обмана".

В перечень попали 157 АЗС, где было выявлено некачественное топливо. Наихудший показатель в ЦФО и ЮФО - по 33 заправки. В СФО Росстандарт выявил 32 станции с некачественным топливом, в УФО и ДФО - по 17, ПФО - 12. Лучший показатель в СЗФО - там выявлено всего четыре АЗС.