Данные по объемам транзита российского газа через Украину в первый день 2020 года показали падение в 5 раз по сравнению со средними показаниями за декабрь.
За декабрь 2019 года объем транзита газа составил 261 млн куб. м.
1 января 2020 года этот показатель снизился до 49,3 млн куб. м газа, а 2-го — до 38,8 млн куб. м.
Также сообщалось, что Украина выполняет заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина намерена принимать российский газ по европейским правилам.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.