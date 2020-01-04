С начала 2020 года транзит газа через Украину упал в пять раз

Данные по объемам транзита российского газа через Украину в первый день 2020 года показали падение в 5 раз по сравнению со средними показаниями за декабрь.

За декабрь 2019 года объем транзита газа составил 261 млн куб. м.

1 января 2020 года этот показатель снизился до 49,3 млн куб. м газа, а 2-го — до 38,8 млн куб. м.

Также сообщалось, что Украина выполняет заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина намерена принимать российский газ по европейским правилам.