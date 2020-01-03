С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ. При этом должны быть выполнены следующие условия: работник полностью отработал месяц, и данная работа является для него основной.

Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты. Нужно сложить суммы, а итог сравнить с МРОТ. Учитывается начисление до вычета НДФЛ. Если полученная в итоге сумма меньше зарплатного минимума, то работодатель должен доплатить сотруднику.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что долги по зарплате в России выросли более чем на 10% в ноябре.