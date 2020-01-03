Доллар может вырасти до 70 рублей в 2020 году

Падение спроса на нефть в текущем году окажет отрицательное влияние на рубль и немного ослабит отечественную валюту. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

«Спрос на нефть упал уже в 2019-м году, а в 2020 году есть прогноз, что эта тенденция будет продолжаться», - предположил Люшин.

«Переизбыток предложения при сокращении спроса ведет к падению нефтяных цен, а это напрямую отрицательно скажется на российской экономике. При падении цен на нефть стоит ожидать роста курса доллара - при стоимости примерно 50 долларов за баррель курс доллара будет равен 70 рублям и выше», - сказал Люшин.