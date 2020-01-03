Госдума: 2020-й год будет сложным для экономики России

Наступивший 2020 год будет сложным для экономики России, особенно что касается изменения текущего федерального бюджета и обсуждений госсметы на предстоящие годы. Об этом журналистам рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

"Год обещает быть весьма напряженным. Впереди предстоят две корректировки бюджета 2020-го года. Для меня важно отстоять в нем интересы населения и регионов. Во второй половине сформируем бюджет на 2021-й год. Ситуация в мировой и отечественной экономике очень неоднозначная, поэтому работа над бюджетом будет сложной", — пояснил Щапов.

"В последнее время из регионов все чаще изымают налоговые доходы — эту политику кабмина нельзя назвать верной, требуются изменения. Если мы желаем, чтобы ВВП и доходы граждан увеличивались, требуется дать регионам стимулы заниматься развитием собственной экономики", — убежден Щапов.