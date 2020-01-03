Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу

Россияне относятся к пенсионной реформе весьма отрицательно, вне зависимости от рода занятий, но чаще всего положительную оценку высказывали люди, уже ушедшие на пенсию. Об этом свидетельствуют итоги масштабного опроса АКСИО-8.

При этом отмечается, что позитивный отклик данной категории граждан был более частым только по сравнению с откликом других: положительное отношение к пенсионной реформе выразили только 9% пенсионеров. Это больше, чем во всех остальных группах, но подавляющее меньшинство внутри своей. Негативно к изменениям отнеслись 74% пенсионеров.

Реже всего хорошо относятся к реформе безработные и те, кто трудится по найму на частных лиц (3%), далее идут сотрудники коммерческих фирм, государственных предприятий и ПАО (по 4%). Причем в ПАО и в госкомпаниях также были показаны самые высокие результаты по отрицательному отношению к реформе — 87% против.