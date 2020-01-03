Госдума может освободить беднейших россиян от НДФЛ

В Госдуме России в ближайшее время планируют рассмотреть закон, в случае принятия которого многие граждане России будут освобождены от уплаты НДФЛ. Об этом журналистам рассказал депутат нижней палаты парламента от фракции ЛДПР, руководитель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

"Налог на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан, у которых невысокие заработные платы, нужно отменить — причем речь не идет о введении прогрессивной шкалы для всех категорий граждан страны. Мы многократно предлагали изменить действующую систему налогообложения, то есть уплату подоходного налога, а также перейти от плоской к прогрессивной. Но такого рода предложения недавно были снова отклонены", — пояснил Нилов.

По словам депутата, при принятии разработанного им и его сопартийцами закона, в России установят нулевые ставки подоходного налога для тех, кто получает до 2-х минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).