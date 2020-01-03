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В 2020 году средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8,5% годовых

Экономика » Финансы » Банки

По данным Банка России в конце прошлого года средняя ставка по ипотеке составляла 9,4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что данный показатель достиг исторического минимума.

В наступившем году, по прогнозам аналитиков, средняя ставка по ипотеке может заметно снизиться и оказаться в районе 8,5% годовых. Но количество выданных жилищных кредитов по госпрограммам с субсидированием ставок будет продолжаться.

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