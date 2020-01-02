Депутат заявил о ловушке бедности в России

В России распространяются такие понятия, как "ловушка бедности" и "наследственная бедность", но Росстат способен победить нищету в стране. Такое заявление сделал депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).

По сведениям Росстата, свыше 15% россиян работает исключительно на еду, около 49% — только на еду и на дешевую одежду, 32% могут позволить покупать еду, одежду, а также или телевизор, или холодильник, но не машину или недвижимость. В результате, как заключил депутат, более 90% россиян не могут жить в достойных условиях, иметь уверенность в завтрашнем дне и какие-либо перспективы.

"У нас широко распространяются понятия "ловушка бедности", "наследственная бедность", "сословия", "пролетариат", — сказал Пантелеев.

По мнению депутата, мерами социальной поддержки бедность в России не победить.