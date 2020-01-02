Эксперт: экономика России усилит рост в 2020 году

В текущем году рост экономики России, вероятнее всего, будет выше, чем в прошлом. Об этом журналистам рассказал экономист Сергей Хестанов.
"Базовый прогноз простой: основной фактор, который окажет влияние на экономику в 2020-м году, — это исполнение нацпроектов. В прошлом году нацпроекты исполнили на низком уровне. За этим последовал шквал критики и, по канонам жанра, спустя некоторое время после критики правительство приступит к действиям", — уточнил Хестанов.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.