В России нашли пять работающих пенсионеров старше 100 лет

В Пенсионном фоне рассказали о пяти работающих пенсионерах внушительного возраста.

"Мы может видеть информацию о них через нашу систему персонального учета по страховым взносам, которые уплачиваются работодателями, — пояснили в ПФР. Большая часть из них живет в Москве и Подмосковье, один — в Краснодарском крае", — рассказали корреспонденту "Российской газеты" в учреждении.

В целом, по сведениям ПФР, в России живет более 16 тысяч россиян, возраст которых перевалил за 100 лет.