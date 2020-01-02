В России нашли пять работающих пенсионеров старше 100 лет

В Пенсионном фоне рассказали о пяти работающих пенсионерах внушительного возраста.
"Мы может видеть информацию о них через нашу систему персонального учета по страховым взносам, которые уплачиваются работодателями, — пояснили в ПФР. Большая часть из них живет в Москве и Подмосковье, один — в Краснодарском крае", — рассказали корреспонденту "Российской газеты" в учреждении.
В целом, по сведениям ПФР, в России живет более 16 тысяч россиян, возраст которых перевалил за 100 лет.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.