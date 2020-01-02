В России выросло число самозанятых

В РФ стало больше самозанятых. С начала 2020 года специальный налоговый режим распространился еще на 19 регионов страны. Теперь он действует в 23-х субъектах страны. Соответствующий закон приняли еще в декабре.

Планируется, что с 1 июля текущего года налоговый режим введут по всей России. Изначально он действовал в 4-х регионах (Москве, Подмосковье и Калужской областях, а также в Республике Татарстане) в качестве эксперимента. Налог введен на период 10 лет с 2019 года.