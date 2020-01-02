В Беларуси повысили пенсионный возраст

С 1 января текущего года граждане Белоруссии будут на шесть месяцев позже выходить на пенсию в сравнении с 2019 годом. Так, для мужчин пенсионный возраст в настоящее время составляет 62 года, для женщин — 57 лет.

Напомним, в апреле 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, направленный на совершенствование пенсионного обеспечения в стране с учетом меняющихся социально-демографических условий. С 1 января 2017 года в стране начали постепенно повышать пенсионный возраст — на полгода ежегодно.