В России увеличились пенсии на 6,6%

С 1 января 2020 года в России осуществляется плановая индексация пенсионных выплат. Как рассказали в Пенсионном фонде (ПФР) России, повышение размера выплат на 6,6% превышает прогнозные показатели инфляции за 2019 год.

Отмечается, что у каждого пенсионера сумма прибавки будет индивидуальной — в зависимости от размера получаемой пенсии. Так, если гражданин РФ получает страховую пенсию в 7 тысяч рублей, прибавка будет 462 рубля. Если же выплата составляет 26 тысяч — ему добавится 1716 рублей, передает mk.ru.

В среднем по итогам индексации страховая пенсия для неработающих пенсионеров увеличится приблизительно на одну тысячу рублей. Индексация коснется примерно 32-х миллионов россиян.