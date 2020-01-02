ЦБ начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

С 1 января Центробанк начал снимать комиссию за работу в системе быстрых платежей.

Причем, платить за перевод денег с ее помощью должны будут теперь и банк-отправитель, и банк-получатель.

"Размер комиссии напрямую зависит от суммы перевода. Однако, не может быть выше 3 рублей", — написано в сообщении ЦБ.

Впрочем, в случае необходимости, верхний предел размера комиссионного сбора может быть изменен.

На сегодняшний день в Системе быстрых платежей зарегистрированы и работают 30 финансовых организаций. В их числе 10 крупнейших российских банков.

По данным ЦБ, в 2019 году через эту систему прошли переводы на 55 млрд рублей.