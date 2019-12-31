Россиянам придется платить за переводы денег по телефону

С будущего года переводы денег по номеру телефона станут платными для клиентов ряда банков России. Это обусловлено тем, что с 1 января 2020 года Система быстрых платежей (СБП) станет для финансовых организаций платной.

"Из-за дополнительных издержек банки будут вынуждены часть затрат переложить на клиентов", — цитирует директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского издание "Газета.Ru".

Уточняется, что банкам предстоит платить комиссию ЦБ РФ за проведение операций в системе. При этом 50% комиссии заплатит банк отправителя, а вторую половину — организация получателя.

Некоторые банки уже берут комиссию за транзакции по номеру телефона, среди них "СКБ-банк" и "Райффайзенбанк". А вот Росбанк, Тинькофф Банк и "ФК Открытие" не хотят вводить дополнительные платежи. А такие банки, как "Ак Барс" и "Русский стандарт" планируют введение такой комиссии.