С 1 января будущего года в России начнет действовать последний этап ограничения предельного долга. Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на период до 1 года не должен превышать сумму долга более чем в 1,5 раза, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что это ограничение также коснется неустоек пеней и штрафов.
Как отметила глава саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева, введенные ранее ограничения позволили уменьшить число игроков на рынке и ужесточили систему оценки кредитоспособности заемщиков.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.