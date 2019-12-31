С 1 января в России ограничат максимальный размер долга

С 1 января будущего года в России начнет действовать последний этап ограничения предельного долга. Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на период до 1 года не должен превышать сумму долга более чем в 1,5 раза, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что это ограничение также коснется неустоек пеней и штрафов.

Как отметила глава саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева, введенные ранее ограничения позволили уменьшить число игроков на рынке и ужесточили систему оценки кредитоспособности заемщиков.