Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров

Запланированная на 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона российских граждан. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

При этом средний размер пенсий составит 16,5 тысяч рублей.

"Согласно предварительной информации, индексация коснется 32-х миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты гражданам, которые в течение года уволятся, также будут подняты (на все пропущенные индексации)", — уточнили в ПФР.

Также в ведомстве пояснили, что индексация пенсий на 6,6% будет выше значений прогнозной инфляции по результатам текущего года.