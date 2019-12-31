Запланированная на 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона российских граждан. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
При этом средний размер пенсий составит 16,5 тысяч рублей.
"Согласно предварительной информации, индексация коснется 32-х миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты гражданам, которые в течение года уволятся, также будут подняты (на все пропущенные индексации)", — уточнили в ПФР.
Также в ведомстве пояснили, что индексация пенсий на 6,6% будет выше значений прогнозной инфляции по результатам текущего года.
"Вследствие индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличится не меньше чем на 1 тысячу рублей в месяц, а средняя выплата составит 16,5 тысяч рублей в месяц", — сказали в Пенсионном фонде.
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