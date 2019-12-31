Контракт по транзиту газа из России через Украину подписан

Подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины состоялось.
Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
Алексей Миллер, председатель правления российской газовой корпорации пояснил, что одновременно с транзитным контрактом (за судьбой которого напряженно следило полпланеты — прим. ред.) был подписан целый комплект соглашений и контрактов.
"Эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — подчеркнул Миллер.
И добавил, что в юридическую силу документы вступили сегодня, то есть, после 31 декабря (даты истечения предыдущего контракта — прим. ред) транзит "голубого топлива в Европу продолжится.
"Газпром" сделал всё возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером", — заключил глава российской компании.
Напомним, что, финальные переговоры проходили в Вене и длились 5 дней. Хотя основные, принципиальные, моменты были обозначены еще 20 декабря. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
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