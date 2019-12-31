По мнению российских экономистов, в 2019 году наш рубль "пережил" один из лучших за последние десятилетия периодов.
Национальная валюта укрепилась, несмотря на потрясения, которые пришлось испытать:
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, считает, что укрепление рубля связано с значительным притоком капитала в страну, несмотря на санкции.
На фоне таких успехов экономисты, однако, считают, что в наступающем 2020 году курс рубля, вероятнее всего, будет нестабилен.
Так, Наталья Орлова, специалист Альфа-банка, не исключает того, что рубль вернется к курсу 65-70 за доллар. Причиной этого могут стать политические перемены.
"Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и Западом. Плюс предстоящие выборы президента США. Сейчас мы строим прогнозы, рассчитывая на переизбрание Дональда Трампа на второй срок. Но возможен и негативный вариант".
Согласен с таким прогнозом и Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам".
"Торговые войны между Вашингтоном и Пекином могут привести к повышенной волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках. И это может стать причиной нестабильности рубля и привести его к отметке 60-67 по отношению к доллару США".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.