В Росстате сообщили о росте пенсий в ноябре

Средняя сумма назначенных пенсий в России в ноябре текущего года увеличилась на 0,1% в сравнении с октябрем и на 6,2% в годовом выражении. Эти цифры указываются в новом докладе Росстата под названием "Социально-экономическое положение России".

Согласно оценкам ведомства, средний размер начисленных пенсий в прошлом месяце составил 14 224 рубля.

При этом реальный размер пенсионных выплат в ноябре стал больше на 2,6%, а в годовом выражении — упал на 0,1%.