Россия почти не испытывала дефицита с лекарствами в 2019 году

Временный дефицит зафиксирован в этом году только по пяти препаратам из 14,5 тысяч медикаментов. За последние 5 лет дефицит уменьшился в несколько раз, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За пятилетний период в России так называемый дефицит, дефектура лекарств в несколько раз сократилась. Пять из 14,5 тысяч медикаментов, а не сотни, как это было. Но нужно, чтобы все препараты, которые требуются нам, чтобы они всегда все присутствовали в достаточном объеме. Над этим трудимся", — заявила Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

Чтобы предотвратить дефицит, приняли закон: производителей обязали не менее чем за 11 месяцев предупредить властей о планах ухода с рынка или приостановления выпуска лекарства. В этом случае государство может принять меры — например, прийти к договоренности с производителем либо подобрать аналоги медикамента. У каждого препарата в среднем имеется свыше десяти аналогов, рассказала Скворцова.