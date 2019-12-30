Личные активы российских миллиардеров за текущий год выросли на 52,9 миллиарда долларов. Это стало рекордным показателем за последние четыре года. Об этом сообщило "РБК" со ссылкой на информагентство Bloomberg.
В список вошли 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в 2019 году разбогател сособственник "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда.
Далее идет глава "Лукойла" Вагит Алекперов (+6,2 миллиарда, до 22,3 миллиарда) и совладелец "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон (+5,2 миллиарда, до 24,6 миллиардов). Кроме этого, в топ-5 лидеров оказался еще один акционер названных компаний, Геннадий Тимченко (+4,3 миллиарда, до 18,2 миллиардов), а также глава совета директоров "НЛМК" Владимир Лисин (+3,5 миллиарда, до 21,3 миллиарда).
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