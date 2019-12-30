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Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния

Экономика

Личные активы российских миллиардеров за текущий год выросли на 52,9 миллиарда долларов. Это стало рекордным показателем за последние четыре года. Об этом сообщило "РБК" со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В список вошли 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в 2019 году разбогател сособственник "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда.

Далее идет глава "Лукойла" Вагит Алекперов (+6,2 миллиарда, до 22,3 миллиарда) и совладелец "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон (+5,2 миллиарда, до 24,6 миллиардов). Кроме этого, в топ-5 лидеров оказался еще один акционер названных компаний, Геннадий Тимченко (+4,3 миллиарда, до 18,2 миллиардов), а также глава совета директоров "НЛМК" Владимир Лисин (+3,5 миллиарда, до 21,3 миллиарда).

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