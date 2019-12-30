Докторам наук со званием профессора повысят пенсии в 2020 году

В России с начала 2020 года пенсионеры, у которых имеется степень доктора наук и одновременно звание профессора, получат весомую прибавку к пенсии. Об этом рассказали в Минтруда РФ.

"Этим категориям пенсионеров следует обратиться в местное отделение пенсионных органов", — сообщает ura. news. При этом точная сумма прибавки не озвучивается.

Что может помешать получить прибавку?

При этом для перерасчета выплат должны быть соблюдены некоторые условия. Так, пенсионер должен отказаться от любого вида подработки. В частности, препятствием может выступить статус индивидуального предпринимателя (ИП), а также любая деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.