В России с начала 2020 года пенсионеры, у которых имеется степень доктора наук и одновременно звание профессора, получат весомую прибавку к пенсии. Об этом рассказали в Минтруда РФ.
"Этим категориям пенсионеров следует обратиться в местное отделение пенсионных органов", — сообщает ura. news. При этом точная сумма прибавки не озвучивается.
При этом для перерасчета выплат должны быть соблюдены некоторые условия. Так, пенсионер должен отказаться от любого вида подработки. В частности, препятствием может выступить статус индивидуального предпринимателя (ИП), а также любая деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.