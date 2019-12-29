Опубликован список товаров, на которые падают цены после Нового года

Закупаться бытовой техникой или бытовой химией нужно не до Нового года, а в январе, поскольку в это время в магазинах действуют существенные скидки. Об этом эксперты рассказали "АиФ". По их словам, продавцы поднимают цены на подарочные наборы, бытовую технику, смартфоны и другие товары просто до небес.

Однако не стоит забывать, что январь считается "мертвым" месяцем в торговле. Поэтому именно в этом месяце цены не просто возвращаются на место, а и снижаются. По словам экспертов, обновить смартфон, бытовую технику, или приобрести хорошую туалетную воду нужно именно в январе, чтобы получить хорошую скидку.