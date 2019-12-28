Клиенты Сбербанка смогут вернуть забытые в банкомате деньги

Сбербанк внедрил новую функцию в свои банкоматы-ресайклеры, благодаря которой клиенты смогут возвращать забытые деньги. Если пользователь банкомата заказал снятие наличных, а затем отвлекся и ушел, то банкомат заберет деньги назад и зачислит их на счет клиента.

В банке подсчитали, что благодаря нововведению, количество потерь денежных средств из-за забывчивости или отвлечения снизилось на 30%. На данный момент около 40% сети банкоматов Сбербанка переоборудована банкоматами с функцией рециркуляции.