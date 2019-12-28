Вдова Юрия Лужкова объявлена в розыск

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря, была объявлена в уголовный розыск в связи с обвинениями в клевете. Разбирательства в семье Батуриных длятся еще с 2006 года. Брат Елены Батуриной - Виктор был очень недоволен тем, что сестра практически отняла у него компанию "Интеко".

Сейчас Виктор Батурин проходит через процедуру банкротства. Недавно Елена Батурина заявила, что финансовый управляющий ее брата Эренцен Манжеев подделал документы, чтобы завладеть ее средствами и имуществом. Юрист отверг обвинения и обратился в мировой суд, который объявил жену экс-мэра Москвы в розыск.

Батурина уже знает об этом и наняла нескольких адвокатов.