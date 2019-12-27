Экономика США поставила рекорд

Главные биржевые индексы Америки обновили локальные максимумы и поставили очередной исторический рекорд на фоне роста акций Amazon и других крупнейших компаний. Об этом говорят данные торгов.

Так, индекс Nasdaq вчера впервые в истории превысил значение 9000 пунктов — за день он увеличился на 0,8%, торговля на бирже в четверг закончилась на отметке 9022,39 пункта.

Два других важнейших биржевых индекса на торгах накануне также достигли рекордных значений. Индекс Dow Jones поднялся на 0,4% и достиг 28 621,39 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, до 3230,91 пункта.

Рекордный рост фиксировался 11 сессий подряд, что произошло впервые за последние 22 года. На это повлиял стремительный рост акций Amazon и других ретейлеров, сообщает издание The Wall Street Journal.