Продажи контрафактного алкоголя в Сети превысили 2,5 млрд рублей

Оборот нелегального рынка продаж алкогольной продукции в Интернете в России в этом году достиг 2,5 млрд рублей, что примерно на 400 млн рублей (19%) больше, чем в прошлом году.

Такие данные приводятся в материалах исследования от Group-IB. Всего эксперты направления Group-IB Brand Protection выявили приблизительно 2 500 интернет-порталов, аккаунтов или групп в соцсетях, которые торгуют алкоголем в обход действующих законов.

По словам экспертов, массовая блокировка Роскомнадзором ресурсов с дистанционной реализацией спиртных напитков ведет к "миграции" продавцов контрафакта в мессенджеры и соцсети.