Новак: Россия и Украина обнуляют претензии в судах по газу

Россия и Украина достигли договоренностей о снятии взаимных претензий по судебным искам по газу с 1 января.

Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал он.

Министр также заверил, что коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России и Украине.

Доля российского газа в Европе, сообщил Новак, выросла до 45%. По его словам, доля увеличилась по сравнению с прошлым годом еще на несколько процентов.

"Поэтому наличие инфраструктуры, наличие газопроводов — это возможность увеличивать объемы поставок, это возможность иметь конкуренцию на рынке услуг по транспортировке газа, тем самым снижая издержки для потребителя за счёт того, что будут конкурировать между собой газопроводы", — сказал министр энергетики.

Достигнутое соглашение стало частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, в 2020 году транзит российского газа через Украину составил 65 миллиардов кубометров. В период с 2021 по 2024 ежегодно через украинскую ГТС будет проходить по 40 миллиардов кубометров голубого топлива, если цена за транзит будет конкурентной.

Также "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию в виде 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Еще одно соглашение "Газпром" подпишет с властями Украины, чтобы урегулировать претензии антимонопольного комитета страны.

Как сообщала "Правда.Ру" председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, куда "Нафтогаз" потратит деньги, которые компании заплатит "Газпром".