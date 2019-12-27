В Японии внезапно снизилась безработица

В соответствии с данными статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, с учетом фактора сезонности, безработица в стране в ноябре упала до 2,2% с октябрьских 2,4%.

Этот результат оказался неожиданно позитивным. Так, аналитики, ранее опрошенные Reuters, прогнозировали, что показатель останется на уровне 2,4%. По сведениям статистического бюро, в ноябре в Японии официально на учете стояло 1,51 млн безработных, что на 10,1%, или 170 тысяч ниже значений 2018 года.

Численность неработающих жителей Японии, к которым относятся люди в возрасте старше 65 лет, уменьшилась на 1,1% в годовом выражении, или на 460 тысяч человек.